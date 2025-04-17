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Петербурженка попала в больницу после квартирного пожара на шоссе Революции

Очередной квартирный пожар произошел днем 17 апреля в Красногвардейском районе Петербурга. Сигнал о происшествии по адресу шоссе Революции, 23, поступил на пульт дежурного в 12:48, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прибывшие на место пожарные установили, что в двухкомнатной квартире произошло горение на площади 1 кв. м. Ликвидировать возгорание удалось еще до прибытия спасателей, уточнили в ведомстве.

В результате пожара пострадала женщина, которую госпитализировали. Подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела женщины после пожара в деревне Липная Горка Тихвинского района Ленобласти.

Андрей Цедрик

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