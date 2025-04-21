«Просто пришли люди и сказали — мы против»

Отмену концерта исполнительницы Лолиты Милявской в Ижевске представитель концертной площадки объяснила «Ъ-Удмуртии» техническими проблемами. Ранее ряд общественных движений потребовали отменить выступление, ссылаясь на «голую вечеринку» и резкие выражения исполнительницы. Лолита Милявская, в свою очередь, призывала общественников заняться «более конструктивными делами» и грозила судом. По информации певицы, билеты на концерт приобрели 866 зрителей. Региональный минкульт напомнил о запрете в стране цензуры. Эксперты считают, что «новые волны отмен» могут привести к колоссальным убыткам местных концертных организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

Отмену выступления Лолиты Милявской в Ижевске 21 апреля представитель концертной площадки ДК «Аксион» объяснила «Ъ-Удмуртия» техническими причинами. Такое решение принял организатор концерта. От дальнейших комментариев в доме культуры отказались.

Начиная с января, против выступления певицы в городе последовательно выступало удмуртское отделение организации «Русская община». По мнению представителей движения, проведение концертов Лолиты Милявской является «невозможным» в России в том числе из-за ее участия в «Голой вечеринке» и высказывания о том, что она «потребляет москалей» в эфире украинского телеканала. Последняя фраза, отмечала исполнительница телеканалу ТВЦ в 2016-м, носила юмористический характер в рамках шоу «Вечерний квартал» от 2013-го года.

На группу удмуртского отделения «Русской общины» в социальной сети «Вконтакте» подписано 3,1 тыс. человек, в Telegram — 3,6 тыс. Согласно самопрезентации организации, это «объединение людей, желающих возродить соборность, общинность русского народа».

Открытые обращения региональной «Русской общины» на официальной странице во «Вконтакте» с просьбой об отмене концерта были направлены в адрес администрации города, министерства культуры региона, ДК «Аксион» и АО «Ижевский мотозавод „Аксион-холдинг“». Позже позицию общинников поддержало реготделение всероссийской общественной организации «Союз отцов».

«Как же так происходит, что президент и верховный главнокомандующий нашей страны Владимир Путин (ред.— “Ъ-Удмуртия”) говорит об одних ценностях, а деятели внутри страны в открытую позволяют себе творить абсолютно противоположное»,— указано в посте «Союза отцов Удмуртии» во «Вконтакте».

На прошлой неделе «Русская община Удмуртии» также подключила к обращению представителей «Союза добровольцев Донбасса» и проходящих реабилитацию в ижевском военном госпитале участников спецоперации.

Лолита Милявская, в свою очередь, последовательно отвечает на реакцию общественников. 18 апреля на странице Лолиты Милявской в Telegram появилось сообщение с извинением перед своими зрителями (предположительно, за отмену концерта.—«Ъ-Удмуртия»). «Двое парней представили мнение города, в котором за неделю до концерта оставалось 126 билетов»,— написала певица.

Большой зал ДК «Аксион», где проходят выступления федеральных звезд, рассчитан на 992 места. Цена билетов на концерт Лолиты варьировалась от 2 до 7 тыс. руб.

Кроме того, исполнительница опубликовала сообщение о намерении привлечь активистов, мешавших проведению концерта, к ответственности по статье о клевете (ст. 128.1 УК РФ). Также Лолита Милявская ссылалась на Конституцию РФ, говоря о праве на свободный труд (ст. 37). В видеозаписи ответного обращения певица выразила свою позицию «о доносчиках» с использованием матерных выражений.

В начале года певица утверждала, что концерт состоится, несмотря на противодействие представителей «Русской общины». По мнению Лолиты Милявской, данная акция общественников могла быть проплачена. Артистка также обещала обратиться в СК РФ. Среди прочего Лолита Милявская выражала недовольство действиями организации и призывала их заняться «более конструктивными делами, такими как помощь детям и животным».

Ранее выступления певицы отменили в Перми, Казани, Костроме и Ульяновске. В последнем городе представитель площадки, где было запланировано мероприятие, пояснил «Ъ-Волга», что решение об отмене принял организатор концертного тура. Это связали с экономической нецелесообразностью. Оператором концерта в Ижевске выступало ООО «Аз Юг» из Тамбова, оперативно получить комментарии организации «Ъ-Удмуртия» не удалось.

На резонанс отреагировало министерство культуры Удмуртии. В феврале его представитель сообщил, что ведомство не может запретить проведение концерта, поскольку ДК «Аксион» не является государственным учреждением. В министерстве напомнили, что в стране запрещена цензура в соответствии с Конституцией РФ (ст. 29).

«Лолита Милявская, гражданка РФ, имеющая сценический псевдоним — певица "Лолита", не состоит в реестре нежелательных артистов, которым не рекомендовано или запрещено проведение концертов на территории РФ»,— указано в ответе.

Организатор концертов в Ижевске и РФ Данил Несмелов отметил, что влияние общественных организаций на концертную деятельность вызывает серьезную обеспокоенность. По словам эксперта, рынок концертной индустрии РФ — сложный и нестабильный. Большинство людей, занятых в организации выступлений федеральных артистов в регионах, «в 99% случаев являются энтузиастами, влюбленными в музыку», и таких специалистов мало.

«Если же за зрителя начинают решать общественные организации — это путь в никуда. В регионах не так много организаторов. Отмена одного крупного концерта может привести к колоссальным убыткам, после которых в строй уже не вернуться. Компенсаций или поддержки нет»,— отметил господин Несмелов.

В пример он приводит закрытие ижевской концертной площадки на ул. Зенитной, 4, после чего «город почти два года жил без масштабных концертов».

«Сейчас концертный рынок восстанавливается, но новая волна отмен может это остановить. Организаторам проще объехать город, чем сталкиваться с непрогнозируемыми проблемами. Особенно когда юридически ничего не нарушено — просто пришли люди, сказали "мы против", и концерт отменили. В итоге — никто не виноват, но пострадали и организаторы, и зрители»,— считает представитель концертной деятельности.

По словам, господина Несмелова концертная площадка, с которой он работает, избегает проблем за счет согласования списка запланированных мероприятий с горадминистрацией. Однако ранее площадка также стала заложником ситуации из-за требований общественников по отмене концерта одного из российских рок-исполнителей, но сторонам «удалось договориться».

«На мой взгляд, если тенденция сохранится, концертная индустрия в регионах может просто перестать существовать. Организаторы не готовы рисковать деньгами и репутацией в условиях неопределенности»,— заключил господин Несмелов.

Согласно «Яндекс-афиша» ближайший концерт Лолиты должен состояться в Кирове 23 апреля, еще ряд выступлений в ближайшее полугодие намечены в Москве и Санкт-Петербурге.

Дмитрий Горбунов