Певица Лолита Милявская ответила общественникам после отмены концерта в Ижевске

Певица Лолита Милявская прокомментировала в Telegram отмену своего концерта в Ижевске, который был запланирован на 21 апреля. Мероприятие свернули после обращений общественников, требовавших запретить выступление исполнительницы. Они ссылались на ее резкие высказывания, в числе которых высказывания «о москалях», а также указывали на участие Лолиты Милявской в «голой вечеринке».

В видеозаписи Лолита Милявская в нецензурной форме ответила авторам обращения, раскритиковав «доносчиков» за отсутствие ссылок на конкретные цитаты. Исполнительница напомнила, что в УК РФ содержится статья о клевете. Лолита Милявская подчеркнула, что «не собирается извиняться» и готова защищать свои интересы в судебном порядке.

Ранее исполнительница опубликовала кадры, предположительно, участников СВО из Ижевска, в котором военнослужащие негативно отозвались о ее предстоящем концерте в столице Удмуртии. Впервые видео появилось в группе реготделения «Русской общины». «Прекрасно, что эти двое парней представили мнение города, в котором за неделю до концерта оставалось 126 билетов. Я не против — вывешивайте афиши всех перечисленных артистов»,— прокомментировала видеоролик Лолита Милявская.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что в Ижевске отменили сольный концерт певицы Лолиты Милявской. Против выступления исполнительницы с начала января регулярно выступало региональное отделение «Русской общины». Их позицию поддержал «Совет отцов Удмуртии». Лолита Милявская в свою очередь выражала недовольство действиями организации и призывала их заняться «более конструктивными делами, такими как помощь детям и животным».

На резонанс отреагировало министерство культуры Удмуртии. В феврале его представитель сообщил, что ведомство не может запретить проведение концерта, поскольку ДК «Аксион» не является госучреждением. В министерстве напомнили, что в стране запрещена цензура в соответствии с Конституцией РФ (ст. 29).