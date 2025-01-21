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Совет отцов Удмуртии поддержал требование запретить концерт Лолиты Милявской

Совет отцов Удмуртии поддержал требование регионального отделения «Русской общины» запретить проведение концерта Лолиты Милявской в Ижевске, запланированного на апрель. Пост с критикой исполнительницы опубликован в группе совета во «ВКонтакте».

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Как же так происходит, что президент и верховный главнокомандующий нашей страны Владимир Путин (ред.— “Ъ-Удмуртия”) говорит об одних ценностях, а деятели внутри страны в открытую позволяют себе творить абсолютно противоположное»,— указано в посте. Совет отцов Удмуртии обратился к концертной площадке ДК «Аксион» с вопросом о «моральных принципах».

Напомним, ранее Лолита Милявская прокомментировала заявление удмуртского отделения «Русской общины» с требованием отменить ее концерт. Она выразила недовольство действиями организации и призвала их заняться «более конструктивными делами, такими как помощь детям и животным».

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