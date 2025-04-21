«Авангард» сравнял счет в четвертьфинальной серии play-off КХЛ с «Локомотивом»

Омский «Авангард» обыграл ярославский «Локомотив» — 3:0 — в шестом матче 1/4 финала play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и сравнял счет в серии до четырех побед — 3:3.

В составе победителей отметились Евгений Кулик (14-я минута), Наиль Якупов (55) и Рид Буше (60). Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков отразил 32 броска и третий раз в карьере отыграл «на ноль» в матчах play-off.

В прошлом сезоне команды также встречались в четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Гагарина. «Авангард» уступил в седьмом матче, «Локомотив» вышел в полуфинал.

Заключительный, седьмой матч серии состоится 23 апреля в Ярославле.

Таисия Орлова