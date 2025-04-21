Дело о хищении при строительстве филиала Нахимовского училища направили в суд

Следственный комитет России (СКР) направил для рассмотрения в Ленинградский районный суд в Калининграде уголовное дело о хищении при строительстве филиала Нахимовского военно-морского училища в городе. Обвиняемыми по делу проходят пять фигурантов. Их всех обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ст. 292 УК РФ) при выполнении гособоронзаказа, сообщил СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Обвинения предъявлены бывшему начальнику отдела капитального строительства Балтийского флота Алексею Ширинкину и его подчиненной Галине Чистяковой. Также в деле фигурируют три работника ООО «Геоизол»: Ольга Арискина, Станислав Асанович и гендиректор компании Александр Стрельников.

Следствие установило, что Минобороны в 2019 году заключило контракт на строительство филиала военно-морского училища с Главным военно-строительным управлением №4. Стоимость контракта оценивалась как «многомиллиардная». Обвиняемые, в свою очередь, завысили стоимость выполненных работ по строительству. Ущерб от их действий оценили в 309 млн руб.

Станислав Асанович, Ольга Арискина и Алексей Ширинкин находятся под домашним арестом. Галину Чистякову суд обязал взять под стражу. Александр Стрельников объявлен в розыск.

Никита Черненко