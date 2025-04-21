Обвиняемому во взяточничестве сотруднику «Гортранса» продлили домашний арест

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга продлил срок содержания под домашним арестом бывшему ведущему инженеру материально-технического снабжения ЕМУП «Гортранс» Дмитрию Фурсику, обвиняемому в получении взятки, сообщил корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Мера пресечения продлена до 9 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемый Дмитрий Фурсик во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Обвиняемый Дмитрий Фурсик во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Дмитрию Фурсику обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По версии следствия, он получил от представителей коммерческих организаций более 176 тыс. руб. за приемку и сдачу на склад предприятия некачественных запчастей для автобусов. Утверждается, что детали поставлялись с нарушениями условий договора, обвиняемый, получив вознаграждение, не сообщал о нарушениях руководству.

Дело поступило в суд для рассмотрения по существу. Первое судебное заседание назначено на 30 апреля.

Напомним, инженера материально-технического снабжения ЕМУП Дмитрия Фурсика и директора филиала ЕМУП «Гортранс» Александра Хабарова арестовали в ноябре 2023 года. В понедельник, 21 апреля, Октябрьский районный суд Екатеринбурга начал рассматривать дело экс-главы филиала «Гортранса» Александра Хабарова.

Полина Щуцкая