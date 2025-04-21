Октябрьский районный суд в Екатеринбурге начал рассматривать дело экс-главы филиала «Гортранса» Александра Хабарова, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Его обвиняют по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хабаров

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Александр Хабаров

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По версии следствия, в 2020 году с Александром Хабаровым договорился Владимир Янцов, представлявший интересы ООО «Нитавто» и ООО «Технобус», о том, что компании будут предоставлять запчасти для автобусов и троллейбусов без необходимых сопроводительных документов, с нарушением сроков. За это Хабаров должен был систематически получать взятку в размере 10% от оплаченных «Гортрансом» запчастей.

Общая сумма взятки, по версии обвинения, с января 2020 года по октябрь 2022 года составила 201 тыс. руб. Александр Хабаров не признает вину и указывает, что не заключал описанных следствием договоренностей.

В ходе судебного заседания прокурор ходатайствовал о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста, тогда как сторона защиты требовала сменить меру пресечения на запрет определенных действий. Решение о продлении или изменении меры пресечения будет принято судом позже.

Александр Хабаров сказал журналистам, что компании действительно поставляли детали «Гортрансу», но делали это в заявленные сроки, и никаких денежных средств он за это не получал. Адвокат обвиняемого Дмитрий Ушаков заявил, что рассматриваемое дело состоит из нескольких уголовных дел, часть из которых не имеет отношения к его подзащитному.

Напомним, Александра Хабарова задержали 31 октября 2023 года, он возглавлял филиал ЕМУП «Гортранс» в Екатеринбурге. После задержания ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, позднее ее изменили на домашний арест.

Анна Капустина