Зачинщику драки в пермском минкульте назначили штраф

Мировой судья судебного участка №5 Ленинского района Перми признал виновным консультанта отдела управления имуществом и реализации инвестиционных продуктов Илью Шаврина в административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.1.1. КоАП РФ (побои). Как сообщает perm.aif.ru, ему назначен штраф в размере 5 тыс. руб.

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По информации издания, 21 ноября 2024 года между Ильей Шавриным и министром культуры Прикамья Аллой Платоновой произошел конфликт. В ходе потасовки госпожа Платонова получила несколько повреждений, не повлекших вред здоровью. Ответчик утверждал, что в ходе инцидента он сам получил травмы, но в возбуждении дела ему отказали.