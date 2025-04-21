Глава орловского муниципалитета Козин ответит в суде за превышение полномочий

Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело главы Дмитровского района Орловской области Сергея Козина и его первого заместителя (по данным «Ъ-Черноземье», речь идет о Сергее Котове). Как сообщили в региональном СКР, им вменяется превышение должностных полномочий (пп. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

По версии следствия, в рамках контракта на выполнение работ в райцентре Дмитровск глава подрядной организации и субподрядчик похитили средства местной администрации и поставили по завышенной стоимости игровое оборудование и спортивные комплексы. Последние были более низкого качества, чем прописано в контракте.

Глава администрации и его первый заместитель, как считает следствие, не проверили соответствие объемов, качества выполненных и предъявленных к сдаче работ требованиям техзадания, и подписали акты приемки. В результате их действий бюджету Дмитровского района был причинен ущерб на сумму порядка 4,7 млн руб., которые были незаконно выплачены подрядчикам.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ и УМВД по Орловской области.

На прошлой неделе дошло до суда уголовное дело двух курских строителей Антона Тяпочкина и Сергея Рабенкова, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Им вменяется хищение 4,7 млн руб. при благоустройстве бульвара на улице Социалистическая и площади перед храмом Дмитрия Солунского в Дмитровске. Подряд на эти работы получило ООО «Кварта-Л» господина Тяпочкина, субподрядчиком выступило ООО «Стройлогистика», в котором господин Рабенков является директором (собственник — Юлия Рабенкова).

Алина Морозова