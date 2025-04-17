В Орле дошло до суда уголовное дело курского строителя Тяпочкина

Зампрокурора Орловской области Борис Непорожный утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при благоустройстве бульвара в городе Дмитровск. Как сообщили в надзорном ведомстве, материалы направлены в Дмитровский районный суд для рассмотрения по существу.

По данным «Ъ-Черноземье», обвиняемыми выступают владелец курского ООО «Кварта-Л» Антон Тяпочкин (подрядчик) и директор курского же ООО «Стройлогистика» Евгений Рабенков (субподрядчик).

О возбуждении уголовного дела стало известно в апреле 2024 года. Его расследованием занималось региональное управление СКР.

В апреле 2023 года между администрацией Дмитровского района и ООО «Кварта-Л» был заключен контракт на благоустройство бульвара на улице Социалистическая и площади перед храмом Дмитрия Солунского в Дмитровске за 64,6 млн руб. К исполнению контракта была привлечена субподрядная организация ООО «Стройлогистика».

По версии следствия, на объект благоустройства поставили детское игровое оборудование и спорткомплексы, не соответствующие качественным характеристикам муниципального контракта. С мая по декабрь руководителями организаций в акты о приемке работ были внесены недостоверные сведения об использованных материалах, содержащие необоснованно завышенные цены. В результате из бюджета мошенническим путем было похищено порядка 4,7 млн руб.

Ульяна Ларионова