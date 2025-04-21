Первая ракетка мира Соболенко проиграла Остапенко в финале турнира в Штутгарте

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко уступила латвийской теннисистке Елене Остапенко, занимающей 24-е место в мировом рейтинге, в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте. Призовой фонд соревнований — $920 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арина Соболенко

Фото: Angelika Warmuth / Reuters Арина Соболенко

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Матч продлился 1 час 25 минут и завершился со счетом 6:4, 6:1 в пользу Остапенко.

Елене Остапенко 27 лет. Теперь на ее счету девять титулов WTA в одиночном разряде. Также она является победительницей US Open-2024 в парном разряде.

Арине Соболенко 26 лет. Она является обладательницей 19 титулов WTA и победительницей трех турниров Большого шлема в одиночном разряде — Australian Open (2023, 2024) и US Open (2024).

Турнир в Штутгарте относится к категории WTA 500.

Таисия Орлова