В Очерском округе нашли потерявшихся подростков

Подростков, пропавших в лесу Очерского округа, нашли. Как сообщает телеграм-канал «Полиция Прикамья», их жизни ничего не угрожает. Подробности уточняются.

Двое подростков пропали в Очерском округе вчера вечером. Пропавших детей искали сотрудники краевой службы спасения, полицейские, специалисты МЧС России, кинолог, волонтеры и охотники — всего 27 человек и 13 единиц техники. В поисках были задействованы также четыре квадрокоптера.

Как сообщил в своем telegram-канале губернатор Дмитрий Махонин, подростки доставлены в Очерскую ЦРБ для медицинского осмотра.