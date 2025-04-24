О реинвестировании

Лишь небольшая часть дивидендов вернется на фондовый рынок. По оценке аналитика SberCIB Investment Research Дениса Иконникова, из 3,8 трлн руб. дивидендов лишь около 600 млрд руб. придется на акции, которые находятся в свободном обращении и не заблокированы у иностранных инвесторов. Из этой суммы физические лица получат около 300 млрд руб., или 8% от общего объема дивидендных выплат. «Объемы реинвестирования дивидендов, вероятно, будут скромными в связи со все еще высокими ставками»,— считает господин Иконников.