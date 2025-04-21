АЛРОСА и «Сахатранснефтегаз» будут вместе осваивать месторождения в Якутии

Алмазодобывающая компания АЛРОСА (MOEX: ALRS) и нефтегазовая компания «Сахатранснефтегаз» стали партнерами в совместном предприятии. Оно занимается геологическим изучением Улугурского и Эргеджейского месторождений углеводородного сырья в Якутии. В АЛРОСА уточнили ТАСС, что речь идет об СП «Улугурнефтегаз».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Старт проекту был дан в октябре 2024 года. По данным компании, на каждом из участков месторождений уже проведены полевые сейсморазведочные работы на 300 погонных км. Отчеты по итогам сейсморазведочных работ подготовят к августу-сентябрю. После этого примут решение о начале поисково-оценочного бурения на участках. Окончание поискового этапа и постановка запасов на госбаланс планируется до конца 2027 года.

Гендиректор «Алроса-газ» Андрей Цыганов заявил, что ее участие в СП поможет создать возможности для развития газификации в Западной Якутии. «Промышленное освоение данных месторождений позволит нарастить минерально-сырьевую базу»,— добавил гендиректор «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников, которого цитирует пресс-служба АЛРОСА.

Улугурский лицензионный участок находится на территории Ленского и Сунтарского районов Якутии. Его площадь — 4205 кв. км. Прогнозные ресурсы нефти D2 оцениваются в 7,3 млн тонн, газа — 217,3 млрд куб. м. Эргеджейский лицензионный участок располагается на территории Олекминского и Сунтарского районов. Его площадь — 3181 кв. км, прогнозные ресурсы нефти D2 — 15 млн тонн, газа — 78,3 млрд куб. м.

О перспективах добычи трудноизвлекаемых запасов в РФ — в материале «Ъ» «Через тернии к нефти».