Зеленый щит

При поддержке Минобрнауки России реализуется пилотный проект по созданию на территории регионов России сети карбоновых полигонов для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса. В настоящее время Минобрнауки России поддерживает 18 карбоновых полигонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото пресс-службы ВГЛТУ Фото: Фото пресс-службы ВГЛТУ

В начале апреля 2025 года в Реестре углеродных единиц Российской Федерации зарегистрирован климатический проект «Создание защитных насаждений на территории филиала АО “Каустик” Волгоградской ТЭЦ-3». Проект разработан сотрудниками Воронежского государственного лесотехнического университета им. Г. Ф. Морозова (ВГЛТУ) на Воронежском карбоновом полигоне. В ходе проекта планируется выпуск 2041 углеродной единицы, что соответствует поглощению аналогичного количества тонн углекислого газа.

Реализация проекта, включает комплекс мероприятий по созданию устойчивых к засушливому климату лесных насаждений на территории санитарно-защитной зоны Волгоградской ТЭЦ-3 площадью 5,19 га. В период с 2022 по 2024 год были успешно высажены саженцы тополя с закрытой корневой системой, что обеспечило высокую приживаемость растений. Благодаря применению современных агротехнических приемов, обеспечивающих оптимальные условия роста для молодых деревьев в условиях аридного климата региона, удалось обеспечить высокие показатели приживаемости саженцев — более 85% в первый год и до 94% на второй год.

Особое значение в проекте имеет использование элитного селекционного материала, разработанного воронежскими учеными. ВГЛТУ взял на себя ведущую роль в научном обеспечении проекта, реализовав уникальные исследования по оценке депонирующей способности гибридных тополей, которые демонстрировали рекордные показатели по скорости роста и поглощению углекислого газа.

«По нашим оценкам, гибридные тополя в условиях Волгоградской области показали интенсивность фотосинтеза до 30,8 мкмоль/кв. м/с, что позволяет обеспечить поглощение CO2 на уровне до 19,4 тонны на 1 га уже к концу второго года вегетации. Созданные насаждения не только поглощают промышленные выбросы, но и обеспечивают снижение эрозии почвы»,— подчеркнул руководитель исследований, главный научный сотрудник ВГЛТУ Петр Евлаков.

Научные исследования, выполненные сотрудниками ВГЛТУ, подтверждают долгосрочную эффективность проекта, прогнозируя накопление более 2 тыс. тонн СО2 за 15 лет существования защитных лесных насаждений. Ученые университета внесли значительный вклад в разработку методических рекомендаций, программы мониторинга и оценки их углерододепонирующей способности. Проект разработан в соответствии с национальной методологией №0025 «Лесоразведение и фиторекультивация», а вся необходимая документация по проекту прошла независимую валидацию и соответствует действующему российскому законодательству.

Таким образом, проект не только способствует достижению целей по смягчению последствий изменения климата, но и демонстрирует эффективное взаимодействие науки и промышленности в интересах устойчивого развития.

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Светлана Морковина, проректор по науке и инновациям, доктор экономических наук, профессор ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г. Ф. Морозова», ответила на вопросы «Ъ-Науки»:

— Чем интересен климатический проект «Зеленый щит» на Волгоградской ТЭЦ-3?

— Он стал первым зарегистрированным в реестре углеродных единиц Российской Федерации лесоклиматическим проектом, реализованным на землях промышленного назначения, а не на землях лесного фонда, как другие три проекта (проекты «Русала», СИБУРа, Ванинского центра лесоводства — Сахалин).

— Как создание защитных лесных насаждений поможет снизить углеродный след промышленного предприятия?

— Посадки тополей на территории ТЭЦ способны ежегодно связывать значительные объемы CO2, тем самым компенсируя часть промышленных выбросов. К 2040 году ожидается накопление более 2 тыс. тонн СО2-эквивалента в биомассе и почве.

— Почему для проекта выбрана именно территория санитарно-защитной зоны ТЭЦ? Какие дополнительные экологические преимущества это дает?

— Санитарно-защитная зона — это буферная территория, подверженная техногенному воздействию, и поэтому создание защитных насаждений дает синергический эффект за счет одновременной секвестрации углерода, снижения запыленности, улучшения микроклимата и защиты почвенного покрова от деградации.

— Какие инновационные агротехнические методы использовались для обеспечения высокой приживаемости саженцев в засушливом климате?

— Автоматизированный капельный полив, плантажная вспашка и использование контейнеризированного посадочного материала с закрытой корневой системой, а также тщательные и качественные уходы силами исполнителя климатического проекта Волгоградской ТЭЦ-3 обеспечили приживаемость свыше 85–90% даже в условиях сильного дефицита влаги.

— В чем преимущество гибридных тополей, разработанных воронежскими учеными, перед другими видами деревьев?

— Воронежские гибриды тополей «Э.С.-38», «Сакрау-59» и «Регенерата» растут в полтора-два раза быстрее местных видов, устойчивы к засухе степного Поволжья и обладают значительно большей способностью депонировать углерод уже в первые годы после посадки.

— Как проводился мониторинг углерододепонирующей способности насаждений?

— Мониторинг включает полевые измерения скорости роста, ростовых параметров деревьев, фотосинтетической активности листа, оценку площади ассимиляционной поверхности растения и содержания углерода в почве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото пресс-службы ВГЛТУ Фото: Фото пресс-службы ВГЛТУ

— Какие еще исследования планируют провести ученые ВГЛТУ в рамках мониторинга проекта?

— Планируются долгосрочное изучение темпов прироста, изменений в структуре насаждений, оценка секвестрации углерода, включая оценку запасов подстилки и мертвой древесины. Динамика скорости роста дает научное обоснование для отбора перспективных форм древесных пород для условий сухостепной зоны юга России.

— Можно ли масштабировать этот проект на другие промышленные предприятия России? Какие условия для этого необходимы?

— Да, проект масштабируем при наличии участков с деградированными землями, доступа к оросительной инфраструктуре и заинтересованности в сотрудничестве с научными учреждениями.

— Как проект «Зеленый щит» соотносится с глобальными целями России по декарбонизации?

— Проект прямо реализует положения закона федерального закона «Об ограничении выбросов парниковых газов» от 2 июля 2021 года №296-ФЗ, Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года и поэтому является частью политики низкоуглеродного развития нашей страны. Это хотя и небольшой, но очень важный вклад в достижение углеродной нейтральности социально-ответственного бизнеса.

Подготовлено при поддержке Минобрнауки