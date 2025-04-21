WSJ: страны Скандинавии объединяют военные ресурсы из-за России

Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания объединяют военные ресурсы, чтобы «противостоять как российской агрессии, так и неопределенным гарантиям безопасности» со стороны США, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). По ее данным, эти четыре страны предпринимают шаги по формированию новой региональной архитектуры безопасности, которая в меньшей степени зависит от США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tom Little / Reuters Фото: Tom Little / Reuters

В 2023 году страны Северной Европы объединили свои военно-воздушные силы, создав совместное командование ВВС. В 2024 году они подготовили общую оборонную концепцию, рассчитанную до 2030 года, в рамках Североевропейского оборонного сотрудничества (Nordefco). Как пишет WSJ, любая скандинавская страна в одиночку с трудом справилась бы с Россией в военном плане, но у четырех стран, вместе взятых, экономика «почти такого же размера, как экономика России».

Издание уточняет, что Швеция «может похвастаться передовой оборонной промышленностью», в том числе производя подлодки, танки и сверхзвуковые реактивные истребители. Норвегия обладает возможностями морского наблюдения и ведения боевых действий в Арктике. Финляндия имеет одну из крупнейших постоянных армий, а спецподразделения Дании получили опыт в одних из самых опасных частей Афганистана и Ирака.

В конце марта президента РФ Владимир Путин пообещал, что российских военнослужащих в Арктике станет больше. При этом он заверил, что Россия «никогда никому не угрожала в Арктике», а также открыта к сотрудничеству со странами Запада.

Подробности — в материале «Ъ» «Гренландии доверили Арктику».