На Алтае суд запретил золотодобычу из-за угрозы краснокнижным растениям

Суд удовлетворил иск прокуратуры о запрете добычи золота на территории Солонешенского района Алтайского края. По требованию надзорного ведомства юрлицам запрещено проводить геологическое изучение недр, разведку и добычу полезных ископаемых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Определением суда ходатайство удовлетворено в полном объеме. Деятельность юридических лиц запрещена до рассмотрения основных исковых требований»,— говорится в сообщении.

Как писал «Ъ-Сибирь», с иском прокуратура региона обратилась на прошлой неделе. В обосновании требований указывалось, что после схода снежного покрова на золотоносном участке взошли растения, занесенные в Красную книгу края. Продолжение работ могло причинить вред экологии, считают правоохранители.

В ноябре прошлого года жители Солонешенского района приняли резолюцию с требованием запретить работу золотодобывающих компаний. Тогда они заявили, что «опасаются загрязнения рек Солонешная и Ануй», а также «недовольны выкорчевыванием пойменного леса в районе золотодобычи».

Александра Стрелкова