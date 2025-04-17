На Алтае прокуратура потребовала остановить добычу золота из-за редких растений

В Алтайском крае прокуратура направила в суд иск с требованием запретить добычу россыпного золота в Солонешенском районе. В обосновании требования указывается, что после схода снежного покрова на золотоносном участке взошли растения, внесенные в Красную книгу края, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Продолжение золотодобычи может нанести вред экологии, считают правоохранители.

Как писал «Ъ-Сибирь», в ноябре прошлого года жители Солонешенского района приняли резолюцию с требованием запретить работу золотодобывающих компаний. «Во-первых, не хотят видеть “марсианские пейзажи”. Во-вторых, опасаются загрязнения рек Солонешная и Ануй. В-третьих, недовольны выкорчевыванием пойменного леса в районе золотодобычи»,— говорилось тогда в сообщении районной администрации.

В июне 2022-го ООО «Артель Солнечная» (Новосибирск) получило отрицательное заключение госэкспертизы по добыче россыпного золота в Солонешенском районе. В обосновании отказа тогда указывалось наличие на участке растений, занесенных в федеральную и региональную Красную книгу.

Александра Стрелкова