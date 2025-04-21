Т-Банк в первом квартале получил 15 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ

По итогам первого квартала 2025 года Т-Банк получил 15 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ без учета разовых резервов и списаний по прочим активам. Общий капитал Т-Банка по РСБУ на конец марта составил 506 млрд руб., консолидированный кредитный портфель — 2,6 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно отчетности банка, средства его клиентов на счетах выросли на 9,3% в годовом выражении, до 3,6 трлн руб. Объем средств физлиц вырос на 31%, превысив 2,8 трлн руб. Суммарный объем средств клиентов, размещенных на счетах группы, а также активов под ее управлением составил 5,2 трлн руб., показав рост на 15% год к году.

С учетом операционных трендов, в 2025 году группа прогнозирует рост чистой прибыли не менее чем на 40%, традиционно с большим вкладом второго полугодия, при сохранении рентабельности капитала по итогам года выше 30%. Об этом заявил президент «Т-Технологий» Станислав Близнюк.

1 января 2025 года Т-Банк завершил присоединение Росбанка. Его активы по состоянию на июль 2024-го оценивались в 2,11 трлн руб., Т-Банка — в 2,76 трлн руб. Материнская компания говорила, что сделка по присоединению высвободит 50 млрд руб. капитала, которые направят «в наиболее эффективные сегменты бизнеса». По итогам 2024 года «Т-Технологии» выплатят дивиденды в размере 32 руб. на акцию.

О слиянии банков — в материале «Ъ» «Слияние с исчезновениями».