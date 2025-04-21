Доходность инвестиций в жилье в Екатеринбурге за три года составила 4,7%

Среднегодовая реальная доходность инвестиций в жилую недвижимость в Екатеринбурге за три года с учетом ее сдачи в аренду составила 4,7%, следует из рейтинга «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Город оказался на 58 месте по этому показателю. При этом доходность без сдачи в аренду в тот же период снизилась на 0,4%. Рейтинг рассчитывался по данным за 2022-2024 годы по приросту стоимости однокомнатной квартиры и ее аренде, учитывались налоговые выплаты, оплата ЖКУ, взносы за капремонт. Среднегодовая доходность рассчитывалась с учетом потребительской инфляции.

Из других городов Уральского Федерального округа (УрФО) выше всех в рейтинге оказался Челябинск (19,4% с учетом аренды), попавший на третье место. В рейтинг также вошла Тюмень, заняв 23 место (11,5%). При этом Москва оказалась на последнем, 79 месте — там доходность упала на 3,7%.

Напомним, в конце декабря в Екатеринбурге максимальная ставка на аренду квартиру была 330 тыс. руб. в месяц. По данным на ноябрь, средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге в ноябре составила 39,5 тыс. руб. в месяц, что на 3% больше стоимости в октябре.

Ирина Пичурина