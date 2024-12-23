В Екатеринбурге рекордная ставка аренды квартиры превысила 300 тыс. руб. в месяц

В Екатеринбурге максимальная ставка на аренду квартиру составляет 330 тыс. руб. в месяц. По данным ЦИАН, самый дорогой лот сдают в доме по улице Николая Никонова, 4. Площадь квартиры составляет 164 кв. м, она состоит из двух спален, двух санузлов, гостиной с кухней и кабинета.

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Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Архивное фото

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На втором месте по стоимости арендной ставке – квартир в доме на ул. Ткачей в ЖК «Clever park». За 270 тыс. руб. в месяц к сдаче предлагают квартиру на 14 этаже, общей площадью 130 кв. м. В квартире две спальные комнаты, кухня гостиная, гардеробная, прачечная.

На третьем месте квартира площадью 120 кв. м в клубным домом «Тихвинъ» – ее сдают за 250 тыс. руб.

В топ-10 также вошли квартиры на ул. Радищева, 24 (105 кв. м за 210 тыс. руб.), на ул. Попова, 18 (80 кв. м за 200 тыс. руб.), на ул. Бориса Ельцина, 6 «Исеть» (95 кв. м за 200 тыс. руб.), Олимпийская набережная, 9 (95 кв. м за 200 тыс. руб.), Горького, 36 (110 кв. м за 200 тыс. руб.), ул. Куйбышева, 21 (100 кв. м за 180 тыс. руб.), Шейнкмана, 75 (150 кв. м за 160 тыс. руб.).

По данным ЦИАН, на рынке съемного жилья в Екатеринбурге к аренде предлагают около1,3 тыс. квартир и апартаментов. Это вдвое меньше, чем в Краснодаре или Новосибирске и почти втрое меньше, чем в Казани. «Ростов-на-Дону и Красноярск также опережают уральскую столицу по объему выборки. Но зато именно здесь наблюдается самая высокая концентрация высокобюджетного предложения среди городов-миллионников (не считая Москвы и Санкт-Петербурга)»,– прокомментировали в ЦИАН. Там добавили, что 6,7% всех лотов, представленных в Екатеринбурге, имеют чек более 100 тыс. руб. за месяц аренды. В остальных мегаполисах этот показатель варьируется в пределах 1-4%.