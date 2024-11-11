В Екатеринбурге средняя стоимость аренды однокомнатных квартир выросла на 3%

Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге в ноябре составила 39,5 тыс. руб. в месяц, что на 3% больше стоимости в октябре, передает «Ъ» со ссылкой на «ЦИАН.Аналитику».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

При этом, по оценке экспертов, средняя стоимость съема однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России снизилась: в среднем в городах-миллионниках в ноябре она упала на 1% и составила 32,9 тыс. руб. в месяц. Так, наиболее заметное снижение, на 8%, зафиксировали в Красноярске, на 7% — в Ростове-на-Дону, в Москве и Санкт-Петербурге к предыдущему месяцу показатели сократились на 1% и 3% соответственно.

Напомним, в октябре на 40% выросла средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге относительно октября прошлого года, средняя ставка аренды двухкомнатной — на 43%. По оценке федеральной компании «Этажи», Екатеринбург вошел в число городов-миллионников с самым заметным ростом стоимости съема однокомнатного жилья в России.

Ирина Пичурина