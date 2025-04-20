20 апреля побило суточный температурный рекорд в Москве за 30 лет

Температура воздуха в Москве сегодня, 20 апреля, достигла +24,4 градуса. Это на 0,4 градуса выше прежнего рекорда, который держался с 1995 года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Это стало третьим подряд рекордом максимальной температуры воздуха за сутки в столице. С начала апреля рекорд побит в четвертый раз. Рекордный температурный максимум сегодня также обновился в Можайске, Коломне, Калуге, Туле и Рязани.

Самую теплую Пасху в XXI веке москвичи отмечали 5 мая 2002 года, когда температура воздуха достигла +25 градусов. Самой холодной в столице Пасха была 19 апреля 2009 года и 27 апреля 2003 года. Тогда было зафиксировано +4 градуса, рассказал господин Леус.

Михаил Леус также предупредил о магнитных бурях, которые ожидаются на Земле вечером 22 апреля. Согласно прогнозам, они продлятся до 24 апреля.