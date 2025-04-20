ЦАХАЛ объявил об увольнении заместителя командира из-за удара по медикам в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала ошибочными некоторые действия военнослужащих на юге сектора Газа 23 марта, в результате которых под обстрел попали автомобили с палестинскими медиками. По итогам расследования инцидента заместитель командира батальона будет уволен, а командир бригады получит выговор.

В заявлении отмечается, что инцидент произошел на опасном участке боевых действий. Утверждается, что силы обороны Израиля не вели беспорядочный огонь, а действовали в соответствии с реальной угрозой. «Командир сил сначала не понял, что это машины скорой помощи из-за ограниченного поля зрения в ночное время»,— говорится в заявлении ЦАХАЛа. Первые два удара по медикам были совершены из-за ошибочной информации военнослужащих, а третий — в нарушение приказа, отмечается в пресс-релизе.

В ЦАХАЛе выразили сожаление из-за того, что в ходе инцидента пострадали невинные люди. В армии обещали использовать результаты расследования, чтобы не допустить подобные инциденты в будущем. Израиль возобновил удары по сектору Газа спустя два месяца после начала первого этапа сделки с «Хамасом», предполагающей прекращение огня. Причиной стал отказ палестинского движения возвращать оставшихся заложников до перехода на второй этап сделки.

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