«Амкар» одержал вторую с начала сезона крупную победу

Во втором туре чемпионата команд дивизиона «Б» «Амкар-Пермь» разгромил на выезде ФК «Челябинск-2». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу подопечных Андрея Блажко. Весь поединок прошел под знаком преимущества пермской команды. Голами отметились: Артем Котик с пенальти, Джамал Дибиргаджиев и Матвей Кожин.

Это уже вторая подряд крупная победа «Амкара» с начала этого сезона. Напомним, что в первом туре в Перми было разгромлено барнаульской «Динамо» (6:1).

Следующая игра для пермского футбольного клуба состоится на своем поле 27 апреля, соперником будет ФК «Оренбург-2».