Новое приложение T-Банка пропало из App Store спустя два дня после запуска

Приложение Т-Банка снова удалили из App Store. Оно стало доступно для скачивания 18 апреля под названием Freelance Case.

При запуске нового приложения банк рекомендовал пользователям скачать его, пока это возможно. В Т-Банке пояснили, что его могут удалить из App Store в любой момент.

В феврале 2023 года Т-Банк попал под санкции Евросоюза, а летом был внесен в санкционные списки США и Канады. Приложение банка пропало из App Store и Google Play для Android.

По итогам 2024 года общее число пользователей экосистемы Т-Банка увеличилось на 18% и достигло почти 48 млн человек.