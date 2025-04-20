Зданию Дворянского собрания в Курске могут подготовить проект реставрации

Минкультуры России объявило конкурс на разработку проекта реставрации объекта культурного наследия (ОКН) — бывшего здания Дворянского собрания (сегодня используется как концертный зал «Свиридовский») в Курске по адресу улица Сонина, 4. Информация об этом появилась на госзакупках. Начальная максимальная цена контракта — 9,2 млн руб.

Победитель обязан выполнить разработку проектной документации для проведения реставрационных работ до 31 марта 2026 года. Площадь здания — 5,5 тыс. кв. м. Проект разбит на четыре этапа: с даты заключения контракта до 31 июля 2025 года будут выполнены предварительные работы. В ходе следующего этапа проведут научные исследования и инженерные изыскания (до 31 октября). Третий и четвертый этапы — разработка эскизного проекта реставрации, создание итогового проекта и подготовка рабочей проектно-сметной документации.

«Здание ранее реставрировалось, но вижу, что сегодня оно нуждается в значительном обновлении, тем более учитывая наши планы по созданию культурно-просветительского кластера в месте, где когда-то начинался Курск», — прокомментировал старт торгов врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Конкурс опубликован 15 апреля, заявки принимаются до 12 мая.

О том, сколько выделяют средств на ремонт трассы в Курской области — в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова