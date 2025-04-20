Tesla откладывает запуск нового бюджетного электромобиля

Корпорация Tesla отложила начало производства в США бюджетной версии своего кроссовера Model Y. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. Компания собиралась запустить производство этой модели, которую во внутренних документах Tesla называют E41, в первом полугодии. Однако теперь, как сообщают источники, начало производства переносится как минимум на несколько месяцев. Причины задержки неизвестны. По данным источников, компания планирует продать 250 тыс. таких электромобилей в США в 2026 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohammed Benmansour / File Photo / Reuters Фото: Mohammed Benmansour / File Photo / Reuters

Многие покупатели давно ожидают появления на рынке новых бюджетных моделей Tesla. По данным источников, помимо бюджетной версии Model Y Tesla также собирается начать производство более дешевой версии седана Model 3.

В последнее время Tesla сталкивается с целым рядом проблем. По итогам прошлого года продажи компании впервые упали (на 1,1%, составив 1,79 млн электромобилей). Аналитики связывают это с общим снижением спроса на электромобили во многих странах, устареванием моделей Tesla, а также отсутствием в линейке компании бюджетного электромобиля.

В текущем году Tesla также столкнулась с резким падением продаж в ЕС и протестами из-за высказываний основателя компании Илона Маска и его деятельности в администрации Дональда Трампа. Кроме того, на Tesla, как и на других автопроизводителей, будет негативно влиять повышение импортных пошлин в США.

Яна Рождественская