В центре Перми заменят павильоны на шести остановках

Власти Перми заменят павильоны на шести остановках общественного транспорта в центре города. Как сообщают в департаменте общественного транспорта, под замену планируются комплексы на остановках «Улица Чернышевского» в сторону ул. Революции, «Улица Сибирская» по ул. Луначарского, «Улица Максима Горького» и «Театр юного зрителя» по ул. Екатерининской. Также заменят павильоны на остановках «Гипермаркет Семья» из центра и «Площадь Дружбы» по ул. Дружбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным департамента транспорта, на замену павильонов и восстановление фундамента потребуется время.