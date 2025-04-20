В Москве более 1,5 млн человек участвовали в богослужениях на Пасху

За праздничные дни более 1,5 млн человек посетили пасхальные богослужения в Москве, сообщил «РИА Новости» руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков. Он добавил, что в столице в праздник работали более 540 православных храмов.

Пасху православные христиане и католики отмечают сегодня, 20 апреля. Президент России Владимир Путин в своем поздравлении заявил, что Русская православная церковь играет большую роль в упрочении семейных ценностей. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться о мире на Руси.

Как прошло богослужение в храме Христа Спасителя — в репортаже Андрея Колесникова «В жизнеутверждающем духе».