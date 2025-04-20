В Кунгуре Следком проводит проверку по факту падения ребенка из окна

Кунгурский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Пермскому краю проводит проверку по факту падения из окна жилого дома мальчика 2019 года рождения. Предварительно установлено, сообщают в пресс-службе ведомства, что в ночь с 18 на 19 апреля ребенок был один в квартире, расположенной на четвертом этаже многоквартирного дома. Оставшись без присмотра матери, мальчик самостоятельно залез на подоконник и выпал из окна. Ребенка госпитализировали, ему оказывают медицинскую помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следователи уже осмотрели место происшествия, сейчас опрашивают очевидцев, проводят комплекс проверок, направленный на установление обстоятельств произошедшего.