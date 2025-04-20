При пожаре под Краснодаром в частном секторе пострадал один человек

В станице Елизаветинской под Краснодаром утром 20 апреля произошел пожар в частном доме. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю, возгорание было зафиксировано на улице Пшеничной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сообщение о пожаре поступило в 10:41. Пожарные оперативно прибыли на место и установили, что горит дом на площади 100 кв. м. К 11:10 пламя локализовали, а через 20 минут ликвидировали открытое горение.

В результате пожара пострадал один человек. На месте работают 10 пожарных и три единицы техники. По предварительным данным из соцсетей, причиной мог стать взрыв газовых баллонов. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Андрей Николаев