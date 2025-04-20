На Кочетовском гидроузле произошел навал судна на ворота
На Кочетовском гидроузле был перекрыт судовой ход из-за навала теплохода, сообщило ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Согласно сообщению, движение ограничивали из-за т/х «Альфа» (флаг РФ), который заходя в камеру гидроузла совершил навал на нижние ворота носовой частью судна.
Утечки нефтепродуктов не произошло.
По данным «Интерфакса», происшествие случилось в 2:50.
Кочетовский гидроузел расположен под Семикаракорском на реке Дон.
Навигация 2025 года на Дону началась 1 апреля.