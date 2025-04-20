На Кочетовском гидроузле произошел навал судна на ворота

На Кочетовском гидроузле был перекрыт судовой ход из-за навала теплохода, сообщило ГУ МЧС по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Согласно сообщению, движение ограничивали из-за т/х «Альфа» (флаг РФ), который заходя в камеру гидроузла совершил навал на нижние ворота носовой частью судна.

Утечки нефтепродуктов не произошло.

По данным «Интерфакса», происшествие случилось в 2:50.

Кочетовский гидроузел расположен под Семикаракорском на реке Дон.

Навигация 2025 года на Дону началась 1 апреля.

Сергей Иванов