Минобороны показало кадры обмена военнопленными между РФ и Украиной

Минобороны опубликовало видео обмена военнопленными России и Украины по формуле «246 на 246».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России

«Наши парни возвращаются домой»,— прокомментировали в ведомстве обмен между странами. Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев назвал обмен самым массовым между Россией и Украиной за все время.

Общее число пленных, переданных обеим сторонам при посредничестве ОАЭ, теперь составляет 3,2 тыс. человек. Также проводится репатриация тяжело раненных военнослужащих, находящихся в плену. В Россию вернутся 15 военнослужащих, а на Украину — 31.

Вчера, 18 апреля, российская и украинская стороны обменялись телами военнослужащих. 19 марта состоялся третий в этом году обмен военнопленными при посредничестве ОАЭ.