Обувная сеть kari закрыла два магазина в центре Перми

Сеть магазинов обуви и аксессуаров kari закрыла две торговые точки в центре Перми. Как пишет business-class, функционировать перестали отделы сети в торговых центрах ЦУМ (ул. Ленина, 45) и «Айсберг» (ул. Попова, 16).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Отдел kari в Перми, фото - «Яндекс Карты». Фото: Отдел kari в Перми, фото - «Яндекс Карты».

Вместо них магазин kari откроется в торгово-развлекательном центре «iMall Эспланада» (ул. Петропавловская, 73а). Запуск отдела намечен на 26 апреля.

На сайте ритейлера в Перми значится 12 торговых точек, включая и готовящийся к открытию магазин в ТРЦ «iMall Эспланада».

Помимо обуви, федеральная сеть kari продает сумки и рюкзаки, аксессуары, детские товары, ювелирные украшения, косметику и уходовые средства, товары для дома.