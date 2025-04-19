В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел благодатный огонь накануне Пасхи

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне празднования Пасхи. На церемонии присутствует делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП). Благодатный огонь символизирует свет Воскресения Христова и считается святыней среди верующих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вячеслав Татарковский / РИА Новости Фото: Вячеслав Татарковский / РИА Новости

Сошествие Благодатного огня происходит в Кувуклии — часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня. Прямую трансляцию из храма ведут Первый канал, телеканалы «Россия-1», НТВ и «Спас».

После благодатный огонь доставят в 16 стран. В Москву он прилетит в специальной лампаде на самолете «Роскосмоса» «Сергей Королев», который обычно доставляет космонавтов на Байконур.

Пасху православные и католики отметят завтра, 20 апреля. Российская делегация прибыла в Иерусалим сегодня ночью. Миссия осуществляется ежегодно с 2003 года.

Екатерина Отрашкевич