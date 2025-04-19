В Грузии восстановили подачу электроэнергии после аварии

Подачу электроэнергии после аварии в Грузии полностью восстановили, сообщили в госэлектросистеме страны. Из-за отключения электричества в Тбилиси приостанавливало работу метро, были отключены светофоры.

«Да, электроэнергия полностью восстановлена. Никаких отключений на данный момент не наблюдается»,— рассказали ТАСС в пресс-службе электросистемы.

Причиной послужила авария на высоковольтной линии электропередачи Кавкасиони. Из-за этого также прерывалась подача электричества в регионах Аджария, Гурия и Самегрело на западе Грузии.

Кроме того, в результате аварии оказалась полностью обесточена Абхазия. В предыдущий раз, когда в республике возникли проблемы с подачей электричества в декабре 2024 года, Россия обеспечила гуманитарные поставки электроэнергии Абхазии.