Абхазия полностью обесточена из-за аварии

Из-за аварии в энергосистеме Грузии полностью обесточена Абхазия, сообщила в Telegram пресс-служба абхазской компании «Черноморэнерго». ЧП случилось сегодня утром, 19 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Набережная в Сухуме

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Набережная в Сухуме

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Sputnik Ближнее зарубежье» уточняет, что главным источником электроэнергии для Абхазии служит крупнейшая на Кавказе гидроэлектростанция (ГЭС) — Ингурская. Ее плотина находится на подконтрольной Грузии территории, а пункт управления — в Гальском районе Абхазии. Стороны делят электроэнергию в соотношении 60 на 40.

В «Черноморэнерго» добавили, что в центре Сухума также произошла авария на водопроводе: на улице Лакоба получила повреждения старая чугунная труба, ее уже ремонтируют. Подачу воды обещают восстановить к 18:00 по местному времени (17:00 по мск).

В середине декабря 2024 года Абхазия также оказалась обесточена из-за отключения Ингурской ГЭС. Россия в том же месяце начала гуманитарные поставки электроэнергии в республику.

Подробности — в материале «Ъ» «Абхазия увидит свет».