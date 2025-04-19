На склад завезли мошенничество

МВД завело дело о мошеничестве при строительстве склада Wildberries компанией Владислава Бакальчука. Претензии возникли у правоохранителей Тверской области. Там, по данным «Интерфакса», «ВБ Девелопмент» возводила объект. Фирма Бакальчука заключала с подрядчиком договоры на перемещение грунта по стройплощадке. Общий объем стройматериала по документам оказался сильно завышенным, ущерб оценивается более чем в 14 млн руб. В объединенной компании Wildberries & Russ подтвердили возбуждение дела. В «ВБ Девелопмент» заявили, что выступали лишь посредником между подрядчиками и главным заказчиком, поэтому должны считаться пострадавшей стороной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По статье «мошенничество» может грозить до 10 лет лишения свободы и дополнительный иск от самого Wildberries, отметил адвокат и управляющий партнер Advolaw Антон Пуляев. Однако искать виновных именно в структуре «ВБ Девелопмент», по его словам, пока рано: «В настоящее время уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, действиями которых причинен материальный ущерб ООО "Вайлдберриз". Сейчас в СМИ муссируются слухи, что к этому имеет отношение компания Владислава Бакальчука, но пока это не более чем предположение. Кроме того, подлежат установлению именно те лица, которые совершили преступление. В случае если будут установлены виновные, потерпевшая сторона имеет право подать так называемый гражданский иск непосредственно на сумму того ущерба, который установлен в рамках расследования уголовного дела. В подавляющем большинстве случаев такие иски подаются уже в ходе расследования, и не думаю, что ООО "Вайлдберриз" будет отступать от этой практики».

В «ВБ Девелопмент» отмечают, что выбор подрядчика всегда проходил с участием сотрудников Wildberries. Сам Владислав Бакальчук, комментируя возбуждение уголовного дела, назвал это «очередным бредом насчет "ВБ Девелопмент"». Впрочем, нередко следователи в подобных делах подозревают и технического заказчика, в роли которого выступала фирма Бакальчука, пояснил адвокат Вячеслав Феоктистов. Он считает, что из-за специфичного состава преступления дело может оказаться бесперспективным: «Что касается завышения объемов выполненных работ, то эти вопросы решаются через назначение и проведение строительной судебной экспертизы. Поскольку речь идет о вывозе грунта, провести ее достаточно сложно. Необходимо, чтобы вывезенный материал и те объемы, которые были указаны в актах, были несопоставимы с реально вывезенным грунтом. Это уголовное дело станет достаточно сложной задачей. Для меня перспектива его неочевидна.

Зачастую многие такие кейсы доходят до суда при появлении в материалах дела показаний, допустим, сотрудников организации генподрядчика, которые скажут, что именно данный руководитель давал прямые указания на то, чтобы внести недостоверные сведения в соответствующие акты, которые были представлены непосредственному заказчику и по которым в конечном итоге тот произвел оплату работ».

Претензии к «ВБ Девелопмент» бывший заказчик предъявлял и раньше. В марте 2025-го Wildberries потребовали через суд взыскать с организации 42 млрд руб. По их версии, Бакальчук лично указал вывести деньги, предназначенные для строительства логистических объектов Wildberries. А на днях Владислав Бакальчук по решению суда потерял долю в 1% в компании Wildberries. Теперь маркетплейс полностью принадлежит его бывшей жене Татьяне Ким.

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Егор Парфенов