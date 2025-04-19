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Коммерсантъ FM
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На склад завезли мошенничество

С чем связано уголовное дело в отношении строительства объекта для Wildberries

МВД завело дело о мошеничестве при строительстве склада Wildberries компанией Владислава Бакальчука. Претензии возникли у правоохранителей Тверской области. Там, по данным «Интерфакса», «ВБ Девелопмент» возводила объект. Фирма Бакальчука заключала с подрядчиком договоры на перемещение грунта по стройплощадке. Общий объем стройматериала по документам оказался сильно завышенным, ущерб оценивается более чем в 14 млн руб. В объединенной компании Wildberries & Russ подтвердили возбуждение дела. В «ВБ Девелопмент» заявили, что выступали лишь посредником между подрядчиками и главным заказчиком, поэтому должны считаться пострадавшей стороной.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По статье «мошенничество» может грозить до 10 лет лишения свободы и дополнительный иск от самого Wildberries, отметил адвокат и управляющий партнер Advolaw Антон Пуляев. Однако искать виновных именно в структуре «ВБ Девелопмент», по его словам, пока рано: «В настоящее время уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, действиями которых причинен материальный ущерб ООО "Вайлдберриз". Сейчас в СМИ муссируются слухи, что к этому имеет отношение компания Владислава Бакальчука, но пока это не более чем предположение. Кроме того, подлежат установлению именно те лица, которые совершили преступление. В случае если будут установлены виновные, потерпевшая сторона имеет право подать так называемый гражданский иск непосредственно на сумму того ущерба, который установлен в рамках расследования уголовного дела. В подавляющем большинстве случаев такие иски подаются уже в ходе расследования, и не думаю, что ООО "Вайлдберриз" будет отступать от этой практики».

Чем завершился бракоразводный процесс основателей Wildberries

В «ВБ Девелопмент» отмечают, что выбор подрядчика всегда проходил с участием сотрудников Wildberries. Сам Владислав Бакальчук, комментируя возбуждение уголовного дела, назвал это «очередным бредом насчет "ВБ Девелопмент"». Впрочем, нередко следователи в подобных делах подозревают и технического заказчика, в роли которого выступала фирма Бакальчука, пояснил адвокат Вячеслав Феоктистов. Он считает, что из-за специфичного состава преступления дело может оказаться бесперспективным: «Что касается завышения объемов выполненных работ, то эти вопросы решаются через назначение и проведение строительной судебной экспертизы. Поскольку речь идет о вывозе грунта, провести ее достаточно сложно. Необходимо, чтобы вывезенный материал и те объемы, которые были указаны в актах, были несопоставимы с реально вывезенным грунтом. Это уголовное дело станет достаточно сложной задачей. Для меня перспектива его неочевидна.

Как Татьяна Ким осталась единственным владельцем Wildberries

Зачастую многие такие кейсы доходят до суда при появлении в материалах дела показаний, допустим, сотрудников организации генподрядчика, которые скажут, что именно данный руководитель давал прямые указания на то, чтобы внести недостоверные сведения в соответствующие акты, которые были представлены непосредственному заказчику и по которым в конечном итоге тот произвел оплату работ».

Претензии к «ВБ Девелопмент» бывший заказчик предъявлял и раньше. В марте 2025-го Wildberries потребовали через суд взыскать с организации 42 млрд руб. По их версии, Бакальчук лично указал вывести деньги, предназначенные для строительства логистических объектов Wildberries. А на днях Владислав Бакальчук по решению суда потерял долю в 1% в компании Wildberries. Теперь маркетплейс полностью принадлежит его бывшей жене Татьяне Ким.

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Егор Парфенов

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