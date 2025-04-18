В Забайкалье горят леса на площади 119 тыс. га

Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае выросла до 119 тыс. га, сообщило «РИА Новости» региональное МЧС. Всего в регионе тушат 55 пожаров, из них 10 локализованы на площади 10,4 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет, заявили в МЧС. Накануне власти региона говорили о планах ввести федеральный режим ЧС. Тогда леса горели на площади 59 тыс. га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Утром сегодня, 18 апреля, МЧС сообщало, что за прошедшие сутки спасатели потушили 13 природных пожаров площадью более 3,1 тыс. га. Глава Минприроды Александр Козлов говорил, что в Забайкалье большинство пожаров сосредоточено в Тунгокоченском районе. 14 апреля федеральная группировка в регионе была усилена, к тушению привлекли 250 парашютистов-десантников и почти 300 спасателей из других регионов.

С 7 апреля на территории Забайкальского края действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Глава МЧС Александр Куренков 14 апреля докладывал президенту Владимиру Путину, что на долю региона приходится почти 60% площади всех лесных пожаров, зафиксированных в России с начала года. 17 апреля глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что в Забайкальском крае планируется ввести режим ЧС федерального уровня.

Полина Мотызлевская