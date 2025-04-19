Госдеп: сделка с Украиной по минералам не связана с мирным урегулированием

Представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что соглашение между Вашингтоном и Киевом по редкоземельным металлам не связано с процессом урегулирования конфликта на Украине. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп говорил, что подписание сделки ожидается 24 апреля.

«Это нечто отдельное. Это не является частью переговоров о прекращении огня. Это не элемент соглашения, которое остановит эту катастрофу»,— сказала Тэмми Брюс в эфире Fox News.

17 апреля Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон ожидает ответа Москвы на предложение о прекращении огня на Украине на этой неделе. Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что власти страны откажутся от посредничества между Россией и Украиной, если завершения боевых действий не получится достичь в ближайшее время.