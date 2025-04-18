Европейский университет в Петербурге презентовал Школу вычислительных социальных наук

Европейский университет в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) запускает Школу вычислительных социальных наук (ШВСН). Презентация нового направления прошла 18 апреля в Новой Голландии. В Школу вошли обновленные программы по экономике, финансам, социологии, цифровой гуманитаристике, анализу данных и искусственному интеллекту, а также прикладной Центр машинного обучения, анализа данных и статистики. Партнерами ШВСН стали компании «Яндекс» и Lamoda.

Поступить в Школу можно будет на восемь программ, например, на магистратуру «Вычислительная социология», «Данные, знания, экономика, нарративы» и «Прикладной анализ данных и искусственный интеллект». Кроме того, в ШВСН также можно будет получить диплом аспиранта или дополнительного профессионального образования.

«Когда создавался Европейский университет, 30 лет назад, у него была миссия преодолеть отставание в области социально-гуманитарных наук от международного уровня этих наук. И за это время Европейский эту миссию выполнил,— выступил с приветственным словом на презентации ректор ЕУ Вадим Волков,— А что дальше? Надо искать новую миссию: чтобы нам еще такое преодолеть? Мы в Европейском университете все время что-то преодолеваем. Следующий кандидат на преодоление — это разрыв между гуманитарным и техническим знанием, между физиками и лириками. Я думаю, что миссия этой Школы — сделать так, чтобы люди с техническим и гуманитарным образованием могли говорить на одном языке, вместе ставить задачи и решать их, работать в команде и понимать друг друга».

Как ранее заявлял в интервью «Ъ-СПб» Вадим Волков, «перевод социогуманитарных наук на новую эмпирическую основу, на данные нового типа дает им надежду на новую жизнь».

Директор Школы Евгений Котельников заявил, что социологи, экономисты и информатики объединились в новом направлении, чтобы «решать сложные научные прикладные проблемы». «Компаниям требуются специалисты, которые умеют наделять данные смыслом. Недостаточно просто уметь анализировать данные, надо задавать им правильные вопросы и осмыслять их ответы»,— объяснил задумку господин Котельников.

Об истории Европейского университета, который в 2024 году отметил 30-летний юбилей, читайте в интервью с ректором Вадимом Волковым — «Вместо серьезных теорий на первый план стала выходить идеологическая повестка».

Надежда Ярмула