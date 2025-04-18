В Воронеже перекроют ряд улиц у стадиона «Факел» 20 апреля

20 апреля в Воронеже будет закрыто движение и запрещена парковка на нескольких улицах около стадиона «Факел». Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства мэрии облцентра.

Решение связано с проведением матча по футболу между одноименным воронежским клубом и «Ростовом». Матч в рамках 25-го тура РПЛ начнется в 14:00.

Последняя игра «Факела» прошла 13 апреля. Воронежский клуб проиграл тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:0 на стадионе «Солидарность Самара Арена». По итогам встречи «Факел» с 15 баллами занял 15 место в турнирной таблице РПЛ.

В конце марта после крупного проигрыша на выезде «Краснодару» со счетом 5:0 с поста главного тренера воронежского клуба ушел Дмитрия Пятибратов. Его сменил Игорь Шалимов.

Егор Якимов