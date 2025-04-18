Нарышкин отвел Афганистану важное место в геополитике

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о неизбежности международного признания действующих афганских властей, однако этому пока мешает стремление Запада сохранить в стране нестабильность.

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«Директор СВР России подчеркнул, что Афганистан занимает важное место в геополитике — и в общих интересах наших государств содействовать восстановлению и процветанию на афганской земле»,— говорится в заявлении пресс-бюро СВР (цитата по «РИА Новости»).

По мнению господина Нарышкина, западные спецслужбы стремятся оказать поддержку антиправительственным силам в Афганистане. А нейтрализация негативных для страны факторов поспособствует возрождению и преобразованию государства.

Господин Нарышкин 17–18 апреля находится с визитом в Баку и участвует в конференции «Афганистан: региональная взаимосвязанность, безопасность и развитие». Накануне Верховный суд России исключил афганское движение «Талибан» из списка террористических организаций. Дело рассматривалось по запросу Генпрокуратуры в закрытом режиме.

Подробнее — в материале «Ъ» «С талибов сняли табу».

Екатерина Отрашкевич