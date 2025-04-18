После рейда в московской бане возбудили дело о нелегальной миграции

В Москве возбудили уголовное дело о нелегальной миграции (ч. 3 ст. 322.1 УК РФ) в отношении трех выходцев из ближнего зарубежья. В отношении них уже составлены материалы по ст. 18.8 КоАП, которая предусматривает административный штраф и выдворение из страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Ирины Волк Фото: Телеграм-канал Ирины Волк

«Предварительно установлено, что трое злоумышленников обеспечивали деятельность расположенной в Тимирязевском районе Москвы организации, которая оказывала услуги прибывшим из-за рубежа водителям такси»,— написала в своем Telegram-канале представитель МВД Ирина Волк.

В сообщении сказано, что у мигрантов отсутствовали необходимые документы и был нарушен срок допустимого пребывания на территории России. Двое фигурантов находятся под стражей, женщина-предприниматель — под домашним арестом.

Рейд по проверке бани «Бодрость» провели 10 апреля. Всего задержали 59 иностранцев, 25 из них находились на территории РФ нелегально. В Telegram-каналах писали, что мигранты-нелегалы «оккупировали баню» и не пускали туда россиян. Накануне МИД РФ заявил, что подозревает задержанных мигрантов в связях с радикалами.

Екатерина Отрашкевич