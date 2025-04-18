Лица без гражданства могут получить право служить в армии России

Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому лицам без гражданства предоставят право заключать контракт о прохождении военной службы в вооруженных силах и воинских формированиях. Поправки были опубликованы на официальном сайте нижней палаты сегодня, 18 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Инициатива вносит изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе», а также корреспондирующие поправки в шесть связанных с ним федеральных законов. Согласно их действующим редакциям, помимо россиян проходить службу в российской армии могут иностранные граждане. Под лицами же без гражданства подразумеваются те, у кого нет гражданства РФ и нет доказательств наличия у них гражданства другой страны.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его опубликования «в целях безотлагательности принятия дополнительных мер по доукомплектованию вооруженных сил».

Божена Иванова