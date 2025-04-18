Годовая прибыль Valentino упала на 22%

По итогам 2024 финансового года (закончился в марте) операционная прибыль итальянского модного дома Valentino составила €246 млн, что на 22% меньше в годовом выражении. Выручка снизилась на 2%, до €1,3 млрд. Как сообщает Reuters, за слабыми показателями стоит общий спад спроса на премиальные товары в мире, особенно в Китае. У Valentino в 2024 году были неплохие показатели продаж в Японии, на Ближнем Востоке и в обеих Америках, но они не смогли компенсировать снижение в Китае.

Положительным моментом стал рост на 5% онлайн-продаж, и на них приходится теперь 15% всех продаж Valentino. Годом ранее их доля составляла 11%. Между тем эксперты отрасли ожидают, что тарифная политика администрации Дональда Трампа негативно скажется на производителях товаров класса люкс, на модных домах в частности, и после непростого 2024 года начнется затяжной спад.

Алена Миклашевская