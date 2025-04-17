Рост продаж Hermes замедлился в «сложном экономическом контексте»

Продажи французского производителя товаров класса люкс Hermes по итогам первого квартала выросли на 9% и составили €4,13 млрд. Хотя рост есть, однако темпы его замедлились по сравнению с предыдущим кварталом, когда этот показатель был на уровне 18%. В компании это замедление объяснили «сложным геополитическим и экономическим контекстом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Abdul Saboor / Reuters Фото: Abdul Saboor / Reuters

Аналитики, прогнозировавшие продажи на уровне €4,14 млрд, отмечают, что в условиях угрозы американских пошлин весь сектор товаров класса люкс ожидает непростой период. Тем не менее пока что у компании рост продаж во всех регионах, где она работает. В Азии (не включая Японию) рост на 1%, в Японии — 17%, что в компании объясняют «верностью клиентов» бренду, в Северной Америке и Южной Америке — на 11%, во Франции — на 14%, а в остальной Европе — на 13%. Самый большой рост — на 10% — у изделий из кожи, включая сумочки. В своих оценках на текущий год Hermes подтверждает ранее сделанные прогнозы о росте продаж, несмотря на «экономическую, геополитическую и монетарную неопределенность по всему миру».

О том, когда мировой рынок люксовых товаров вернется к росту,— в материале «Люкс ждет блестящее будущее».

Алена Миклашевская