Карен Хачанов нашел свой полуфинал

На проходящем в Испании Barcelona Open Banc Sabadell, турнире категории 500 Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом €2,9 млн, по-прежнему находится в центре внимания россиянин Карен Хачанов. Справившись в двух сетах с испанцем Алехандро Давидовичем Фокиной, он впервые в этом году обыграл соперника из топ-30 мирового рейтинга и вышел в полуфинал, где встретится с 13-й ракеткой мира датчанином Хольгером Руне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карен Хачанов в четвертьфинале турнира Barcelona Open Banc Sabadell (ATP 500) против испанца Алехандро Давидович-Фокина

Фото: Javier Borrego / Europa Press / Getty Images Карен Хачанов в четвертьфинале турнира Barcelona Open Banc Sabadell (ATP 500) против испанца Алехандро Давидович-Фокина

Фото: Javier Borrego / Europa Press / Getty Images

Испанец Алехандро Давидович Фокина, доставшийся в соперники Карену Хачанову в четвертьфинале барселонской «пятисотки», на виду уже не первый сезон. В 2017 году он выиграл юниорский Wimbledon, в октябре 2019-го вошел в первую сотню мирового рейтинга, но титулов АТР до сих пор не имеет.

Считается, что сильнее всего этому крепко сбитому теннисисту с хорошими физическими данными мешает повышенная эмоциональность.

Как бы то ни было, имея на своем счету четвертьфинал Roland Garros 2021 года и несколько побед над звездными оппонентами, в том числе Новаком Джоковичем, Даниилом Медведевым и Александром Зверевым, он пока не брал титулов даже на сравнительно небольших турнирах АТР, хотя трижды, в том числе в Монте-Карло в 2022 году, доходил до финалов.

Классный теннис, который Давидович Фокина демонстрировал в последние недели, в том числе в четверг в матче второго круга против Андрея Рублева, а также минимальное (2:1) преимущество в серии его личных встреч с Хачановым давали основания считать, что шансы испанца на выход в полуфинал чуть выше. Однако россиянин опроверг этот прогноз, показав и качественную игру, и характер.

В первой партии Хачанов с помощью стабильно работавшей первой подачи повел — 4:2, позволил сопернику догнать себя, но оставил за собой два последних гейма и завершил сет, в нужный момент заставив испанца ошибиться. Когда в начале второго сета огорченный Давидович Фокина сразу отдал свою подачу, показалось, что для окончательного перелома Хачанову осталось еще совсем чуть-чуть, но тут-то и началось самое интересное. Испанец воспрянул духом и не без помощи коронного удара слева по линии быстро взял пять геймов подряд. Ведя — 5:3, Давидович Фокина даже имел сетбол на своей подаче, при розыгрыше которого Хачанов выдержал очередную острую перестрелку на задней линии.

А дальше главным фактором стала психология.

После того как россиянин в девятом гейме сократил отставание до минимума, сделав счет 4:5, Давидович Фокина на некоторое время утратил самоконтроль. Поводом для этого стала мелочь. Испанец обратил внимание на то, что Хачанов не извинился за везение на решающем брейк-пойнте, когда после удара россиянина мяч совсем чуть-чуть задел сетку и приземлился в корт. По окончании матча между теннисистами произошло объяснение, они обнялись и пожали друг другу руки. Но это было потом, а в трех последних геймах Хачанов имел явное преимущество, уступив лишь три очка.

В итоге — 6:4, 7:5. Одержав свою первую победу в этом году над соперником из топ-30 мирового рейтинга, Хачанов также впервые с января вышел в полуфинал, где его соперником будет 13-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне, обыгравший прошлогоднего чемпиона норвежца Каспера Рууда — 6:4, 6:2. На официальных турнирах Хачанов и Руне еще не встречались.

Евгений Федяков